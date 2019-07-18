Подъем на историческую высоту: президент Эстонии Керсти Кальюлайд примет участие в народном заезде Tour de France

Об этом сообщил телерадиокомпании ERR советник президента Таави Линнамяэ, сообщает ERR Uudised.

Народный заезд на Tour de France проводится в этом году в 29-й раз, для участия зарегистрированы 16 000 велосипедистов из 71 страны. Наряду с Францией наибольшее число участников приехали из Великобритании, Швейцарии и Эстонии.

В этом году народный заезд проходит по маршруту 20-го этапа гонки Tour de France (Albertville - Val Thorens) : его длина составляет 135 км, финиш на отметке 2365 м над уровнем моря на Валь Торан, что является самым высоким местом финиша для этапов велогонки за всю ее историю.