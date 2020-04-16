16.04.2020, 14:06

Поддержка Юри Ратаса во время чрезвычайного положения не выросла

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Поддержка Юри Ратаса во время чрезвычайного положения не выросла
Foto: Priit Simson

Если в остальных странах поддержка глав правительства в условиях коронакризиса растет, но в Эстонии нет, пишет Eesti Päevaleht.

Проведенное Turu-uuringute AS по заказу Eesti Päevaleht исследование показало, что в апреле поддержка Ратаса осталась на уровне прошлого месяца и составила 36%.

Поддержка Каи Каллас (Партия реформ) как возможного премьер-министра составила 24%, Марта Хельме (EKRE) — 8%. Это на 1-2% меньше, чем в прошлого месяце.

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