Поддержка Юри Ратаса во время чрезвычайного положения не выросла

Проведенное Turu-uuringute AS по заказу Eesti Päevaleht исследование показало, что в апреле поддержка Ратаса осталась на уровне прошлого месяца и составила 36%.

Поддержка Каи Каллас (Партия реформ) как возможного премьер-министра составила 24%, Марта Хельме (EKRE) — 8%. Это на 1-2% меньше, чем в прошлого месяце.