Поддержка Юри Ратаса во время чрезвычайного положения не выросла

Если в остальных странах поддержка глав правительства в условиях коронакризиса растет, но в Эстонии нет, пишет Eesti Päevaleht.
Проведенное Turu-uuringute AS по заказу Eesti Päevaleht исследование показало, что в апреле поддержка Ратаса осталась на уровне прошлого месяца и составила 36%.
Поддержка Каи Каллас (Партия реформ) как возможного премьер-министра составила 24%, Марта Хельме (EKRE) — 8%. Это на 1-2% меньше, чем в прошлого месяце.
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