Поддержка Юри Ратаса среди неэстонцев сильно упала, особенно в Ида-Вирумаа

Ежемесячное исследование, проводимое Turu-uuringute AS по заказу Eesti Päevaleht, показывает, что в феврале поддержка Юри Ратаса как премьер-министра резко упала, пишет EPL.
Так, в феврале его рейтинг как премьер-министра составил всего 30%, что на 5% меньше, чем в январе.
Каю Каллас как кандидата в премьер-министры поддержало 27%, что всего на 3% меньше, чем у действующего премьера.
При этом поддержка Ратаса среду неэстонцев за месяц снизилась на 12% (с 48% до 36%), а в Ида-Вирумаа его поддерживают всего 24% людей, имеющих право голоса. Такого низкого показателя в этом регионе у Ратаса ранее не было. Это на 20% ниже, чем, к примеру, в сентябре прошлого года.
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