Поддержка Юри Ратаса среди неэстонцев сильно упала, особенно в Ида-Вирумаа

Так, в феврале его рейтинг как премьер-министра составил всего 30%, что на 5% меньше, чем в январе.

Каю Каллас как кандидата в премьер-министры поддержало 27%, что всего на 3% меньше, чем у действующего премьера.

При этом поддержка Ратаса среду неэстонцев за месяц снизилась на 12% (с 48% до 36%), а в Ида-Вирумаа его поддерживают всего 24% людей, имеющих право голоса. Такого низкого показателя в этом регионе у Ратаса ранее не было. Это на 20% ниже, чем, к примеру, в сентябре прошлого года.

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