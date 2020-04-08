08.04.2020, 19:14

Поддержка приемных семей удвоится, пособие на детей с недугом будет расширено на детей с редкими заболеваниями


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Поддержка приемных семей удвоится, пособие на детей с недугом будет расширено на детей с редкими заболеваниями
Foto: Anni Õnneleid

Сегодня Рийгикогу принял поправки к закону, благодаря которым будет увеличена поддержка приемных семей. Кроме того, пособие на детей с недугом будет расширено на детей с редкими заболеваниями, то есть пособие начнут получать и дети с диагнозом фенилкетонурия, которые нуждаются в поддержке при покупке лечебного питания.

”Принятые сегодня поправки дадут больше чувства безопасности приемным семьям, а также родителям детей с редкими заболеваниями и особыми потребностями. Дополнительная поддержка приемных семей — это важный шаг для продолжения одобрения замещающего ухода на семейной основе и обеспечения целенаправленного использования средств, выделенных государством в фонд поддержки. Для детей с редкими заболеваниями государство будет выплачивать пособие на ребенка с недугом, которое поможет создать лучшие условия для воспитания и развития детей, и предотвратить обострение проблем со здоровьем и развитием недуга”, — сказал министр социальных дел Танель Кийк.

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Теперь изменится минимальная сумма, на которую местное самоуправление обязано содержать приемную семью при уходе за одним ребенком. Согласно новым поправкам, минимальное пособие приемных семей удвоится, то есть минимальное пособие или заработная плата, выплачиваемая приемной семье, отныне будет составлять половину минимальной заработной платы на ребенка.

Каждое местное самоуправление может принять решение о поддержке приемных семей в большем объеме с учетом дополнительных потребностей семьи после появления в ней ребенка. Также возможно продолжать поддерживать родителя приемной семьи, выплачивая ему пособие или зарплату. Кроме того, личные расходы ребенка, находящегося в приемной семье, будут по-прежнему покрываться по мере необходимости, но в минимальной степени, предусмотренной законом, в среднем 240 евро в месяц. Поправка вступит в силу 1 июля 2020 года.

Пособие на детей с недугом расширится также на детей с редкими заболеваниями, то есть создается исключение, согласно которому в некоторых случаях будет выплачиваться пособие на ребенка с недугом также тем детям, у которых нет недуга. Цель — поддержать семьи, которые имеют постоянные дополнительные расходы на детей с редким заболеванием и помочь им предотвратить ухудшение состояния здоровья и появления недуга. Дети с диагнозом фенилкетонурия, которым не был поставлен диагноз недуга, будут также получать пособие от департамента социального страхования на покупку лечебного питания.

Кроме того, Рийгикогу уполномочил правительство Эстонской Республики принять меры финансовой поддержки во время чрезвычайного положения, чтобы предотвратить или смягчить трудности, возникающие в результате чрезвычайного положения. Исходя из этого, министерство социальных дел представит правительству Эстонской Республики 8 апреля 2020 года предложение о выплате пособия родителям детей с особыми потребностями, чьи дети имеют ослабленную иммунную систему или чьи особые потребности требуют постоянной поддержки и надзора на дому.

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