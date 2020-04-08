Поддержка приемных семей удвоится, пособие на детей с недугом будет расширено на детей с редкими заболеваниями

”Принятые сегодня поправки дадут больше чувства безопасности приемным семьям, а также родителям детей с редкими заболеваниями и особыми потребностями. Дополнительная поддержка приемных семей — это важный шаг для продолжения одобрения замещающего ухода на семейной основе и обеспечения целенаправленного использования средств, выделенных государством в фонд поддержки. Для детей с редкими заболеваниями государство будет выплачивать пособие на ребенка с недугом, которое поможет создать лучшие условия для воспитания и развития детей, и предотвратить обострение проблем со здоровьем и развитием недуга”, — сказал министр социальных дел Танель Кийк.

Теперь изменится минимальная сумма, на которую местное самоуправление обязано содержать приемную семью при уходе за одним ребенком. Согласно новым поправкам, минимальное пособие приемных семей удвоится, то есть минимальное пособие или заработная плата, выплачиваемая приемной семье, отныне будет составлять половину минимальной заработной платы на ребенка.

Каждое местное самоуправление может принять решение о поддержке приемных семей в большем объеме с учетом дополнительных потребностей семьи после появления в ней ребенка. Также возможно продолжать поддерживать родителя приемной семьи, выплачивая ему пособие или зарплату. Кроме того, личные расходы ребенка, находящегося в приемной семье, будут по-прежнему покрываться по мере необходимости, но в минимальной степени, предусмотренной законом, в среднем 240 евро в месяц. Поправка вступит в силу 1 июля 2020 года.

Пособие на детей с недугом расширится также на детей с редкими заболеваниями, то есть создается исключение, согласно которому в некоторых случаях будет выплачиваться пособие на ребенка с недугом также тем детям, у которых нет недуга. Цель — поддержать семьи, которые имеют постоянные дополнительные расходы на детей с редким заболеванием и помочь им предотвратить ухудшение состояния здоровья и появления недуга. Дети с диагнозом фенилкетонурия, которым не был поставлен диагноз недуга, будут также получать пособие от департамента социального страхования на покупку лечебного питания.