Поддержка Партии реформ выросла до рекордного уровня. Центристы сильно отстают

Разрыв между первой и второй по популярности политическими силами превышает 16%, пишет rus.err.ee.

На третьем месте — Консервативная народная партия (EKRE), ее поддерживают 16,7% избирателей. У социал-демократов поддержка — 9,2%, у "Отечества" — 9%, у партию "Эстония 200" — 4,4% избирателей, у "Зеленых Эстонии" — 2,5%.