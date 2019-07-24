24.07.2019, 19:20
Поддержка Партии реформ выросла до рекордного уровня. Центристы сильно отстают
Согласно опросу, проведенному фирмой Norstat, за реформистов готовы отдать свой голос 35,8% избирателей, за центристов - 19,7%.
Согласно опросу, проведенному фирмой Norstat, за реформистов готовы отдать свой голос 35,8% избирателей, за центристов - 19,7%.
Разрыв между первой и второй по популярности политическими силами превышает 16%, пишет rus.err.ee.
На третьем месте — Консервативная народная партия (EKRE), ее поддерживают 16,7% избирателей. У социал-демократов поддержка — 9,2%, у "Отечества" — 9%, у партию "Эстония 200" — 4,4% избирателей, у "Зеленых Эстонии" — 2,5%.
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