30.01.2020, 08:16

Поддержка Партии реформ вновь начала расти, популярность центристов и EKRE упала

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Reformierakonna üldkogu Ugala teatris
Foto: Kenno Soo

Поддержка Партии реформ имела тенденцию к снижению с конца прошлого года до середины января, но за последнюю неделю выросла на 1,4%: крупнейшая оппозиционная сила Рийгикогу уверенно лидирует в рейтинге популярности партий — за нее сейчас готовы проголосовать 34,2% избирателей.

Второе место удерживают возглавляющие правительство центристы с рейтингом 22,3%, снизившимся на 0,7% за прошедшую неделю, пишет rus.err.ee со ссылкой на данные опроса, проведенного социологической фирмой Norstat в период с 3 по 27 января.

Третье место по-прежнему занимает EKRE, популярность которой снизилась с 15% до 14,1%. Далее следуют социал-демократы (9,3%), "Эстония 200" (7,5%) и Isamaa (6,7%).

За "Зеленых Эстонии" готовы проголосовать 3,2% избирателей.

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