Поддержка Партии реформ вновь начала расти, популярность центристов и EKRE упала

Второе место удерживают возглавляющие правительство центристы с рейтингом 22,3%, снизившимся на 0,7% за прошедшую неделю, пишет rus.err.ee со ссылкой на данные опроса, проведенного социологической фирмой Norstat в период с 3 по 27 января.

Третье место по-прежнему занимает EKRE, популярность которой снизилась с 15% до 14,1%. Далее следуют социал-демократы (9,3%), "Эстония 200" (7,5%) и Isamaa (6,7%).

За "Зеленых Эстонии" готовы проголосовать 3,2% избирателей.