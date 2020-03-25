Поддержка Центристской партии достигла рекордного уровня за последний год

В сотрудничестве Института общественных исследований (MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut) и исследовательской фирмы Norstat Eesti AS каждую неделю выясняют партийные предпочтения людей. На основании последних результатов Партию реформ поддерживают 31%, Центристскую партию — 24,4% и EKRE — 16,7% имеющих право голоса граждан.

Таким образом, Партия реформ остается лидером, но разрыв с Центристской партией уменьшился до 6,6%. Таким маленьким он после состоявшихся 3 марта прошлого года парламентских выборов еще не был.

За первой тройкой следуют Социал-демократическая партия (8,1%), Eesti 200 (8%) и Isamaa (6%).

Коалиционные партии поддерживают в общей сложности 47,1% и оппозиционные партии — 39,1% ответивших. Поддержка оппозиции снижалась шесть недель подряд и также не была после выборов такой низкой.

Последние сводные результаты отражают период опроса с 26 февраля по 23 марта, и в общей сложности опросили 4002 гражданина Эстонии избирательного возраста — по телефону и в интернете.