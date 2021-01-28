Поддержка центристов среди русскоязычных избирателей упала до рекордно низкого уровня

Еще в начале 2019 года за центристов были готовы голосовать более 70% русскоязычных избирателей, в начале 2020 года — более 60%, а на протяжении прошлого года их рейтинг колебался в диапазоне 50-60%.

На второе место в январе вышла не входящая в парламент "Ээсти 200", которую готовы поддержать 15% этой группы избирателей (-3% по сравнению с декабрем).

Рейтинг Партии реформ среди русскоязычных избирателей вырос до 13% (+4% за месяц), EKRE — до 12% (+8%), а социал-демократов — до 9% (+4%).

Число тех, кто не готов голосовать за любую партию, увеличилось с 12 до 16% — очевидно, с этим связано замешательство части избирателей в связи со сменой коалиции на Тоомпеа.