Поддержка центристов среди русскоязычных избирателей упала до рекордно низкого уровня
Рейтинг Центристской партии среди русскоязычных избирателей, который на пике ее популярности превышал 80%, в январе снизился до 43%, что является для центристов тревожным сигналом в год муниципальных выборов — такие данные приводятся в опросе, проведенном социологической фирмой Turu-Uuringute AS по заказу ERR, передает RusERR.
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