Поддержите ветеранов любым посильным пожертвованием!

В рамках традиционной благотворительной акции средства собирают на компенсацию стоимости лекарств малоимущим ветеранам, а также на трости, костыли, слуховые аппараты и т.п. Акция проходит с 2008 года, без посредников и с регулярными отчетами.

"Мы помним и гордимся. Призываю всех и каждого успеть выразить ветеранам благодарность в виде реальной помощи. Размер пенсии многих ветеранов не превышает 480 евро, и им прямо сейчас нужны лекарства, памперсы и переносные туалеты. Эти глубоко пожилые люди не следят за нашими красивыми картинками на тему гордости за их подвиг в социальных сетях, но сражаются за каждый день своей жизни — прикованные к постелям, плохо слышащие и видящие, страдающие от боли победители. С каждым днем их ряды, увы, редеют. Участие в благотворительной акции — возможность монетизировать нашу благодарность", — пояснила организатор акции Татьяна Лаврова. Она также добавила, что сейчас как никогда важно распространять об акции информацию, делиться этим в социальных сетях и иным способом.

Номер счета: EE192200221026787908

Получатель: II-MSOTÜ

Пояснении: annetus.

Подробности: www.veteraan.ee

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