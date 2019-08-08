Поддержите ближнего! Ваша история поможет выстоять в тяжелой ситуации

”Мы очень ждем истории, описывающие опыт и проблемы, с которыми приходится сталкиваться человеку после самоубийства или попытки самоубийства близкого человека. Также просим поделиться, какая поддержка была бы необходима в этой сложной ситуации. Мы заранее очень благодарны за Ваши рассказы. Мы понимаем, что писать об этом может быть нелегко и требует большого мужества, но только если говорить о проблеме, можно найти решение и обратить внимание общественности на необходимость предотвращения самоубийств и их последствий в Эстонии", — говорит Ойдермаа.

Подборка полученных историй будет опубликована 10 сентября публичном пространстве крупных городов Эстонии, а также в средствах массовой информации и социальных сетях. Цель акции — привлечь внимание к тому факту, что в Эстонии недостаточно помощи жертвам самоубийств. Данная акция призвана показать, что пострадавший от самоубийства близкого человек не одинок и, на самом деле, эта проблема затрагивает гораздо больше людей, чем кажется на первый взгляд.

Свои истории можно отправить через соответствующую форму (https://forms.gle/a3W2NRGmT4dvY6qf7) до 18 августа 2019 года. При желании отправители останутся анонимными, но, отправив свое письмо, они дают согласие на редактирование и обнародование своих мыслей и историй как в общественных местах, так и в средствах массовой информации и социальных медиа.

В случае вопросов, свяжитесь с peaasi.ee: peaasi@peaasi.ee

Справочная информация

По данным Международного союза по предотвращению самоубийств, более 800 000 человек во всем мире ежегодно совершают самоубийство. Это означает, что каждые 40 секунд кто-то лишает себя жизни.

Статистические данные в Эстонии показывают, что около 200 человек ежегодно погибают в результате самоубийств, что превышает смертность в результате пожаров, количество утонувших или даже погибающих в результате дорожно-транспортных происшествий.

В 2018 году в результате пожаров погибло 50 человек, 39 утонули и 83 погибли в дорожно-транспортных происшествиях. 196 человек погибли в результате самоубийства — больше, чем по причинам, упомянутым выше.

Одно самоубийство может глубоко затронуть до 60 человек. Это означает, что до 12 000 человек в Эстонии ежегодно становятся психологически уязвимыми из-за самоубийства.

В Эстонии отсутствует национальная стратегия предотвращения самоубийств, а также нет руководства по вмешательству до и после суицидальных попыток или самоубийства.





Куда обратиться?

Линия жизни: 6558 088 (на эстонском языке), 655 5688 (на русском языке) (ежедневно с 19 до 7)

Телефон психологической кризисной помощи: 6314300 (понедельник-четверг с 15 до 19, пятница с 15 до 18)

Телефон доверия: 126 (на эстонском языке), 127 (на русском языке) (ежедневно с 19 до 23)

Помощь детям: 116111 (24 часа)

Детские беды ”Lapsemure”: 646 0770 (по рабочим дням с 10 до 18)

Помощь жертвам насилия ”Ohvriabi”: 116006 (24 часа)

Дежурный кабинет психиатрической клиники Таллинна: 6172 650 (24 часа)

Дежурный кабинет психиатрической клиники Тарту: 731 8764 (24 часа)

Дежурный кабинет отделения психиатрии Пярну: 516 0379 (24 часа)

Дежурный кабинет психиатрической клиники Вильянди: 435 4255 (24 часа)

Отделения неотложной медицинской помощи в Нарве: 357 1795 (24 часа)

Отделения неотложной медицинской помощи в Ахтме: 331 1074 (24 часа)

Скорая помощь: 112 (24 часа)