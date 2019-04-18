ПОДБОРКА: Пропаганда или вся правда? Как освещают встречу Путина и Кальюлайд некоторые российские СМИ

”Правдоруб”: Путин и Кальюлайд обсудили ненормальную ситуацию

Отношения России с прибалтийскими республиками сейчас таковы, что Владимир Путин даже не смог вспомнить — когда в последний раз у него была встреча с президентом Эстонии. Тем не менее приехавшая в Москву на открытие отреставрированного посольства глава Эстонии Керсти Кальюлайд была принята им, и пусть не переговоры, а просто разговор, но все же состоялся.

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