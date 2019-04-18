ПОДБОРКА: Пропаганда или вся правда? Как освещают встречу Путина и Кальюлайд некоторые российские СМИ(12)
Мы подготовили для полноты картины подборку: как освещают встречу двух президентов ”с той стороны”.
Мы подготовили для полноты картины подборку: как освещают встречу двух президентов ”с той стороны”.
”Правдоруб”: Путин и Кальюлайд обсудили ненормальную ситуацию
Отношения России с прибалтийскими республиками сейчас таковы, что Владимир Путин даже не смог вспомнить — когда в последний раз у него была встреча с президентом Эстонии. Тем не менее приехавшая в Москву на открытие отреставрированного посольства глава Эстонии Керсти Кальюлайд была принята им, и пусть не переговоры, а просто разговор, но все же состоялся.
”Политека”: Путина высмеяли за ”девочку по вызову” из Эстонии: ”На разогреве у КНДР”
В интернет-сети подняли на смех президента Российской Федерации Владимира Путина из-за неожиданного визита ”ревизора” из Евросоюза
Соответствующий пост разместил пропагандист Дмитрий Смирнов.
”Владимир Путин завтра встретится с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, которая посетит Москву с рабочим визитом”, — говорится в сообщении.
Обратим внимание, что данный инцидент стал причиной едких комментариев со стороны пользователей сети.
Газета.ru: Встреча в верхах: глава Эстонии дошла до Путина
В Москве прошли переговоры президента России Владимира Путина с его эстонской коллегой Керсти Кальюлайд. Визит эстонского лидера — первый за долгие годы, хотя ранее Кальюлайд говорила, что не приедет в Москву до ратификации договора о границе.
”Народная правда”: Забыли смазать: Путин попал на смешное фото
В сети обратили внимание на странное поведение президента РФ Владимира Путина во время встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд — Путину снова ”корчило ноги”, как и ранее на встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
”ТАСС”: Путин обсудил с главой Эстонии опасения стран Прибалтики насчет российской угрозы
Президент России Владимир Путин обсудил на встрече с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд опасения стран Балтии по поводу российской угрозы. Об этом в четверг сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Первому каналу, назвав подобные высказывания "абсолютно безосновательными".
”РИА ”Новости”: Президент Эстонии высоко оценила встречу с Путиным
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд высоко оценила прошедшую в Москве встречу с российским лидером Владимиром Путиным, назвав ее "очень хорошей".
RNS: Что вынудило президента Эстонии приехать в Москву
Президент Эстонии решилась посетить Москву вопреки так называемой общеевропейской солидарности — это понятие используется евробюрократами Брюсселя, чтобы заставить ту или иную страну Евросоюза принять невыгодные для нее меры, в том числе в антироссийском ключе.
„Красная весна”: Лидеры РФ и Эстонии: отношения между странами холодные — надо чаще видеться
Отсутствие диалога между соседями — ненормальная ситуация, заявили президент России Владимир Путин и президент Эстонии Керсти Кальюлайд 18 апреля на встрече в Кремле
”Русская планета”: Президент Эстонии спустя 10 лет приехала в Россию за поддержкой
В столице прошла встреча президентов Эстонии и России Керсти Кальюлайд и Владимира Путина. Таллин таким образом пытается наладить отношения с Москвой с целью получить поддержку на выборах в Совбез ООН.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.