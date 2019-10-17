17.10.2019, 09:35

Подавляющее большинство читателей RusDelfi приветствуют возможный визит Путина в Эстонию

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rus.delfi.ee
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Kersti Kaljulaidi kohtumine Vladimir Putiniga
Kersti Kaljulaidi kohtumine Vladimir PutinigaFoto: Tiit Blaat

Во вторник стало известно, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд направила президенту России Владимиру Путину приглашение посетить летом всемирный конгресс финно-угорских народов в Тарту. Подавляющее большинство читателей RusDelfi (89%) поддерживают такой шаг главы ЭР.

Полностью одобряют направленное Путину приглашение посетить Эстонию 33 процента наших читателей. Еще 56% считают такой шаг Кальюлайд скорее хорошим.

Сомневается в том, что это будет полезно 1 процент, 5 процентов - категорически против.

Равнодушно относятся к возможному приезду президента России 5% читателей.

В опросе приняли участие 2415 человек.

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