Подавляющее большинство читателей RusDelfi приветствуют возможный визит Путина в Эстонию

Полностью одобряют направленное Путину приглашение посетить Эстонию 33 процента наших читателей. Еще 56% считают такой шаг Кальюлайд скорее хорошим.

Сомневается в том, что это будет полезно 1 процент, 5 процентов - категорически против.

Равнодушно относятся к возможному приезду президента России 5% читателей.

В опросе приняли участие 2415 человек.