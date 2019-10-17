Подавляющее большинство читателей RusDelfi приветствуют возможный визит Путина в Эстонию
Во вторник стало известно, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд направила президенту России Владимиру Путину приглашение посетить летом всемирный конгресс финно-угорских народов в Тарту. Подавляющее большинство читателей RusDelfi (89%) поддерживают такой шаг главы ЭР.
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