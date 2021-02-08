Подать заявку в программу Noored Kooli можно до 14 марта

Подать заявку на участие в программу могут люди любого возраста, проживающие в любом регионе Эстонии, желающие посвятить свое время интенсивной учебе и саморазвитию и работать во имя того, чтобы в жизни каждого ребенка было больше возможностей. В течение двух лет участники программы Noored Kooli проходят уникальное обучение в сфере педагогики и лидерства, которое помогает им стать инициаторами изменений в своей сфере деятельности. Параллельно с этим они работают с полной нагрузкой в обычных школах, обучая преимущественно учащихся основной школы.

Руководитель по набору Noored Kooli Маргот Лиллемяги сказала, что в нынешней ситуации пандемии ученикам нужны очень способные учителя, которые будут, несмотря на трудности, стоять за то, чтобы каждый ребенок получил очень хорошее образование. ”Сегодня наша образовательная система нуждается в амбициозных и идейных людях, пожалуй, больше, чем когда-либо ранее. В программе Noored Kooli Вы получите уникальный опыт преподавания и управления и поможете создать системные изменения в эстонской образовательной сфере”, — обратилась руководитель по набору Noored Kooli к интересующимся.

Участница 14-го набора программы, учитель математики в Тартуской школе Форселиуса Мария Олманн, получившая в прошлом году звание ”Студента года” в Тарту, заявила, что программа Noored Kooli — это самый сложный, но в то же время самый развивающий и содержательный опыт из всего, с чем она сталкивалась в своей жизни. ”Коллеги по набору настолько вдохновляют, что я считаю за честь учиться и создавать изменения вместе с ними. Школа настолько прогрессивна и полна энергии, что я только рада наблюдать со стороны за столь эффективным управлением. Ученики такие многосторонние, интересные и находятся в беспрерывном развитии — это заставляет и меня саму постоянно развиваться”, — сказала Мария Олманн. ”Каждый день и каждую неделю я оказываюсь перед новыми вызовами, которые требуют поиска новых решений. И это так увлекательно!” — добавила участница программы Noored Kooli.