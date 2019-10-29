Подарок таллиннским приверженцам ЗОЖ: начинается реконструкция Мериметсаской тропы здоровья
В понедельник, 4 ноября, начнется первый этап реконструкции Мериметсаской тропы здоровья.
В понедельник, 4 ноября, начнется первый этап реконструкции Мериметсаской тропы здоровья.
Проект предусматривает трехметровой ширины дорожку, что значительно шире ныне существующей. Чтобы сохранить как можно больше деревьев, пришлось спроектировать ее извивающейся между ними.
Длина дорожки - 2 555 метров. Покрыта она будет измельченной древесной корой в смеси с гранитной крошкой. С краю, возле бульвара Колде, появится площадка для силовых тренировок, оборудованная так, что на ней можно проводить тренировки сердечной мышцы, делать упражнения для похудения, упражнения для пожилых и пр.
На первом этапе появятся 930 квадратных метров покрытой измельченной корой и гранитной крошкой пешеходной дорожки, будут установлены освещение и четыре скамейки, урна для мусора, шесть стоек для велосипедов и спортплощадка с резиновым покрытием.
Работы первого этапа завершатся в декабре. Их стоимость - 72 тысячи евро. Остальное будет сделано в будущем году.
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