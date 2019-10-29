Подарок таллиннским приверженцам ЗОЖ: начинается реконструкция Мериметсаской тропы здоровья

Проект предусматривает трехметровой ширины дорожку, что значительно шире ныне существующей. Чтобы сохранить как можно больше деревьев, пришлось спроектировать ее извивающейся между ними.

Длина дорожки - 2 555 метров. Покрыта она будет измельченной древесной корой в смеси с гранитной крошкой. С краю, возле бульвара Колде, появится площадка для силовых тренировок, оборудованная так, что на ней можно проводить тренировки сердечной мышцы, делать упражнения для похудения, упражнения для пожилых и пр.

На первом этапе появятся 930 квадратных метров покрытой измельченной корой и гранитной крошкой пешеходной дорожки, будут установлены освещение и четыре скамейки, урна для мусора, шесть стоек для велосипедов и спортплощадка с резиновым покрытием.

Работы первого этапа завершатся в декабре. Их стоимость - 72 тысячи евро. Остальное будет сделано в будущем году.