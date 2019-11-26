Подарок: некоторые пожилые жители Маарду будут получать пособия ко дню рождения

В целом в постановлении были изменены некоторые формулировки и добавлены понятия. Так, в 1 часть постановления добавлено понятие ”малозащищенные”. Согласно документу, при назначении зависящего от размера дохода социального пособия, малозащищенным лицом или семьей считают тех, чей ежемесячный доход на одного члена семьи составляет менее 3,5 ставок государственного прожиточного минимума взрослого человека.

Также новая редакция уточняет, что отныне для получения пособия на лекарства и покупку или аренду вспомогательных средств для людей с особыми потребностями можно подавать ходатайство 4 раза в год.

Значительно изменится и порядок получения пособия на отдых в детском летнем лагере — подавать ходатайство теперь смогут все малозащищенные семьи. До сих пор поездка в лагерь компенсировалась только тем детям, в отношении которых было сделано соответствующее распоряжение горуправы. В дальнейшем такая возможность будет у всех семей, попадающих под определение малозащищенных.

Появится и новый вид пособия- пособие на детское питание для многодетных семей. Раньше оно назначалось, исходя из дохода семьи, но законодатель решил обеспечить помощью все многодетные семьи (3 и более детей). В новой редакции постановления это теперь прописано более ясно.

В постановлении изменился круг получателей разового пособия, связанного с трудным финансовым положением, теперь его получат и малозащищенные горожане.

Новая редакция постановления значительно улучшит принципы назначения пособий и внесет ясность в условия для представления ходатайств. Документ вступит в силу 1 января 2020 года.