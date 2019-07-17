Подарите Кристи жизнь! Мать троих детей борется с опухолью и нуждается в помощи

Почти пять лет назад у матери троих детей начались головные боли в области затылка, затем появилась диплопия (расстройство зрения, состоящее в раздвоении видимых предметов). В больнице диагностировали опухоль основания черепа. Кристи провели несколько операций, сопровождавшихся частичным параличом. Радио- и химическая терапия не дали желаемого результата.

Фонд Kingitud elu за счет пожертвований помог женщине приобрести различные лекарства, которые Больничная касса не финансирует или финансирует частично. Лечение помогло, и Кристи живет полноценной жизнью, день за днем, месяц за месяцем, год за годом...

“Дорогие друзья, знакомые и жертвователи, - написала полтора года назад Кристи. - Благодаря вам я снова смогла быть матерью своим детям, которые год назад закончили детский сад, основную школу и гимназию. Снова стала хозяйкой в доме и супругой. Благодаря вам опухоль взята под контроль, весь организм стал сильнее».

Сейчас поблагодарил жертвователей и фонд Вейко, супруг Кристи: “Благодаря вам Кристи существует, занимается домашними делами, и для нее нет ничего невозможного. Лекарства держат болезнь под контролем и позволяют Кристи наслаждаться каждым днём».

Для дальнейшей поддержки Кристи Фонд ждет ваших целевых пожертвований с паролем «Kristi raviks» («для лечения Кристи») https://kingitudelu.ee/zhertvovatelyu.