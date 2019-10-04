Подам на вас в суд! Все больше споров возникает после покупки подержанного автомобиля или недвижимости

В этом году за первые 6 месяцев до уездных судов дошло 15 499 дел, что на 760 больше, чем в прошлом году за этот же промежуток. Представитель ERGO Майко Кальвет утверждает, что продажа подержанных автомобилей и рост на рынке недвижимости подтверждают, что финансовый показатель людей растет. К сожалению, с большими сделками так же растут и дорогостоящие споры, где нужно бороться за свои права.

"За последние три года с юридическими проблемами и вопросами столкнулась почти половина эстоноземельцев. Также каждый пятый не знает, куда с юридическими проблемами обращаться", — ссылается Кальвет на исследование ERGO.

Много проблем с защитой прав потребителя. К ним относятся, например, обнаружение скрытых поломок после покупки техники или автомобиля. Как минимум один раз за последние три года 17% эстоноземельцев столкнулись со спорами по вопросам защиты прав потребителя.

Возросли претензии к продавцу после покупки недвижимости. Покупатели, как правило, обнаруживают, что приобретенная недвижимость не соответствуют условиям договора, и требуют компенсацию за различные дефекты.

”В нашей практике есть случаи, когда запрашиваемые деньги составляют почти половину от потраченной суммы за недвижимость. Например, старые здания, которым почти 100 лет, не соответствуют техническим требованиям. При этом покупатель не принял во внимание возраст здания и его состояние, хотя дефекты можно было увидеть при обычном осмотре ”, — сказал эксперт по страхованию.

Несмотря на то, что с подобным сталкиваются много людей, эстонцы не собираются страховать сделки, покупки, а надеются на удачу.