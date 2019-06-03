Под заявлением о выражении недоверия Марту Хельме подписались все депутаты, не входящие в коалицию

Инициированное Партией реформ заявление о выражении недоверия министру внутренних дел Марту Хельме подписали 45 депутатов Рийгикогу. Документ будет внесен в парламентское производство не позднее вторника.

"Подписи под заявлением о недоверии Хельме подписали все 34 члена фракции Партии реформ, десять социал-демократов и не входящий ни в одну из фракции Раймонд Кальюлайд", — сообщил в понедельник, 3 июня, порталу новостей вещания ERR.ee пресс-секретарь Партии реформ Каяр Касе.

Это означает, что все депутаты Рийгикогу, которые не являются членами правительственной коалиции, присоединились к вотуму недоверия.

Вотум недоверия может быть принят лишь в том случае, если его поддержит как минимум 51 депутат.