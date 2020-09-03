Под Таллинном строят новый ипподром
В начале июля строитель YIT Eesti заключил договор с фирмой Hipodroom OÜ. К концу года в деревне Туула волости Сауэ будет построен новый ипподром. Первые соревнования состоятся в 2021 году, передает rus.err.ee.
В начале июля строитель YIT Eesti заключил договор с фирмой Hipodroom OÜ. К концу года в деревне Туула волости Сауэ будет построен новый ипподром. Первые соревнования состоятся в 2021 году, передает rus.err.ee.
Беговые дорожки будут протяженностью 1000 метров и шириной 20 метров. На ипподроме оборудуют места для зрителей, построят подъездные дороги, стоянки для автомобилей, автобусов и прицепов для перевозки лошадей и конюшни.
По словам представителя YIT Eesti AS Реймо Эхрстейна, в Эстонию планируется проводить международные скачки, поэтому трасса должна отвечать самым высоким стандартам.
По словам члена правления Hipodroom OÜ Яануса Микка, первые соревнования на новом ипподроме состоятся в 2021 году, к этому времени должно быть все готово.
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