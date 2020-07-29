Под Таллинном построят логистический центр за 5,3 млн евро

Помимо центрального склада в центре будет находиться магазин, конторские помещения и пять сдаваемых в аренду боксов stock-office (stock office — это комбинация торгового представительства, склада и офиса — прим.ред.).

Новый центр расположится в волости Раэ, по адресу Cуур-Сыямяэ, 37а, а его закрытая брутто-площадь составит 10 845,3 м2. Объект планируют сдать весной 2021 года.

По словам председателя правления Pakendikeskuse AS Лаури Мааринга, предприятию необходима новая площадь: ”Объемы продаж растут из года в год, растет и объем интернет-торговли. Для того чтобы обеспечить более быструю доставку заказов, мы решили построить свой логистический центр”.