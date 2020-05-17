Под следствием: судебный исполнитель продал с аукциона дом мужчины. А все началось с быстрого кредита на свадьбу

На свадьбе молодожены были роскошно одеты, на взятые в кредит деньги были куплены также свадебные кольца, новая косметика…

Из взятых в долг 5000 евро Ээрик оплатил довольно скромную свадьбу (банкет на семерых) и свадебное путешествие (одни выходные в свите на вилле в живописном месте Эстонии).

Кредит на свадьбу Ээрик взял в Placet Groupp — одной из самых известных подобных контор в Эстонии. В залог оставил четырехкомнатный отцовский дом с земельным участком в 2,5 га в селе Вийтка (Вырумаа).

Вийтка — маленькая деревушка вблизи российской границы. Ничем особо не примечательная, как и сам дом, который напоминал скорее производственное здание, чем жилище.

Marceau Couve

Ээрик вырос в семье, где воспитывались десять детей. Когда его родители восемь лет назад вместе с семью его младшими сестрами-братьями переехали в Финляндию, они отписали дом Ээрику, официально — как подарок, но в действительности — в знак благодарности за помощь.

Уже с 13 лет Ээрик стал подрабатывать в лесу — после уроков, на выходных, во время каникул. Сначала с отцом и братом, а повзрослев — один. В шестнадцать, когда пошел в гимназию, он больше времени проводил в лесу, чем в школьном классе. Занимался заготовкой древесины, частенько по 14 часов в день. Реализацией занималась мама.

Несмотря на то, что работать приходилось за счет школы (в одной из четвертей у него набралось 300 часов пропусков), молодому человеку удалось закончить гимназию. А когда ему исполнился 21 год, он стал собственником дома и пошел работать на близлежащую лесопилку. В том же году познакомился со своей будущей женой — на танцах во время ярмарки Хаука в Вырумаа.

Теперь, восемь лет спустя, Ээрик стал более серьезным и озабоченным человеком. Улыбка освещает его лицо лишь тогда, когда он говорит о своей жене: о том, как познакомились, как готовились к свадьбе, как ее справили. На фотографиях они выглядят отлично! Супруга Ээрика — почти профессиональный визажист. Свадьба прошла 2 мая 2014 в узком кругу, с участием пяти лучших друзей.

Через год у пары родился первенец. Ээрик по-прежнему работал на пилораме, ежемесячно нужно было выплачивать Placet Groupp в счет погашения кредита 183 евро. Дом, где жила семья, тоже требовал расходов — там шел непрерывный ремонт.