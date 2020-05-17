Под следствием: судебный исполнитель продал с аукциона дом мужчины. А все началось с быстрого кредита на свадьбу

Когда Ээрику Паасу было 22 года, он взял на свадьбу так называемый быстрый кредит под залог своего дома. Через несколько лет дом в покрытие кредита ушел с молотка. Действия судебного исполнителя расследует полиция.
На свадьбе молодожены были роскошно одеты, на взятые в кредит деньги были куплены также свадебные кольца, новая косметика…
Из взятых в долг 5000 евро Ээрик оплатил довольно скромную свадьбу (банкет на семерых) и свадебное путешествие (одни выходные в свите на вилле в живописном месте Эстонии). Кредит на свадьбу Ээрик взял в Placet Groupp — одной из самых известных подобных контор в Эстонии. В залог оставил четырехкомнатный отцовский дом с земельным участком в 2,5 га в селе Вийтка (Вырумаа).
Вийтка — маленькая деревушка вблизи российской границы. Ничем особо не примечательная, как и сам дом, который напоминал скорее производственное здание, чем жилище.
Ээрик вырос в семье, где воспитывались десять детей. Когда его родители восемь лет назад вместе с семью его младшими сестрами-братьями переехали в Финляндию, они отписали дом Ээрику, официально — как подарок, но в действительности — в знак благодарности за помощь.
Уже с 13 лет Ээрик стал подрабатывать в лесу — после уроков, на выходных, во время каникул. Сначала с отцом и братом, а повзрослев — один. В шестнадцать, когда пошел в гимназию, он больше времени проводил в лесу, чем в школьном классе. Занимался заготовкой древесины, частенько по 14 часов в день. Реализацией занималась мама.
Несмотря на то, что работать приходилось за счет школы (в одной из четвертей у него набралось 300 часов пропусков), молодому человеку удалось закончить гимназию. А когда ему исполнился 21 год, он стал собственником дома и пошел работать на близлежащую лесопилку. В том же году познакомился со своей будущей женой — на танцах во время ярмарки Хаука в Вырумаа.
Теперь, восемь лет спустя, Ээрик стал более серьезным и озабоченным человеком. Улыбка освещает его лицо лишь тогда, когда он говорит о своей жене: о том, как познакомились, как готовились к свадьбе, как ее справили. На фотографиях они выглядят отлично! Супруга Ээрика — почти профессиональный визажист. Свадьба прошла 2 мая 2014 в узком кругу, с участием пяти лучших друзей.
Через год у пары родился первенец. Ээрик по-прежнему работал на пилораме, ежемесячно нужно было выплачивать Placet Groupp в счет погашения кредита 183 евро. Дом, где жила семья, тоже требовал расходов — там шел непрерывный ремонт.
Сейчас, шесть лет спустя, Ээрик остался без дома. И занят тем, что пишет письма — канцлеру права, президенту, министру юстиции, протестуя против отчуждения дома. Надеется, что "кто-то чего-то сделает", чтобы помочь ему вернуть дом обратно. Он убежден, что его лишили отцовского дома несправедливо. Написание писем, просмотр баз данных, прежних судебных решений и изучение законов занимают у мужчины 4-5 часов в день. Всего в свою защиту Ээрик уже написал и разослал 500 электронных писем.
Ээрик стал задерживать платежи в Placet Groupp в середине 2016. В январе 2017 фирма передала долговое требование судебному исполнителю Айве Колсар. К этому времени мужчина задолжал 3600 евро.
Так как в обеспечение кредита Ээрик заложил отцовский дом, у кредитора было право начать исполнительное производство, то есть выставить недвижимость на продажу. Если бы должник не установил ипотеку, то кредитор должен был бы сначала обратиться в суд, который, вероятно, в обеспечение долга выбрал бы не продажу недвижимости, а арест зарплаты и банковского счета.
В описании подробностей того, как Ээрик остался без отцовского дома, мужчина и продавший недвижимость судебный исполнитель расходятся.
Ээрик уверяет газету Eesti Ekspress в том, до него не дошли исполнительные документы. "Я не видел исполнительных документов, я бы захотел оспорить пени и плату судебного исполнителя", — говорит он.
Судебный исполнитель Айве Колсар поясняет EE, что документы были доставлены Ээрику в руки, как и положено: 24 января 2017 года в закрытом конверте Eesti Post в почтовый ящик Ээрика в Вийтка, где и зарегистрировано его место жительства. "У нас не было никаких оснований считать, что документы не доставлены".
Должник в свою очередь утверждает, что в начале 2017 года он больше не жил в Вийтка — устав от постоянного ремонта, семья переехала в 2016 году в Выру (в доказательство мужчина представил счет за коммунальные услуги со съемной квартиры). Его версия такая: документов он не получал, следовательно не мог их оспорить, следовательно его дом нельзя было продавать.
Eesti Ekspress не знает, получил ли Ээрик исполнительные документы или нет. Но можно определенно говорить, что в январе 2017 года мужчина узнал, что его долг передан судебному исполнителю. Айве Колсар утверждает, что Ээрик узнал это из отправленного судебным исполнителем письма. Сам Ээрик заверяет, что письма исполнителя не получал, но связался 23 января 2017 года с Placet Groupp, чтобы подписать график погашения долга. Мужчина показывает Eesti Ekspress переписку с Placet Groupp, из которой видно, что 24 января 2017 года юрист фирмы дал согласие на подписание графика и рекомендовал для этого обратиться к судебному исполнителю Айве Колсар.
Через несколько дней Ээрик обратился к судебному исполнителю с предложением составить график платежей, но до этого дело так никогда и не дошло.
"График платежей могут подписывать только должник и кредитор", — говорит Колсар. "Законодательство об исполнительном производстве не наделяет судебного исполнителя правом или компетенцией для подписания с должником соглашений, то есть судебный исполнитель не может принимать решения по деньгам кредитора".
Дом ушел с молотка за начальную цену
В начале 2017 Ээрик вместе с семьей переехал из Эстонии в Финляндию. Стал работать на заводе по производству пластмассовых изделий, зарабатывал около 2000 евро и снял для семьи бокс в рядном доме. Жена оказалась снова в положении. Денег, чтобы сразу выплатить долг, взять было неоткуда, и долг начал расти как снежный ком.
В июне 2017 года с должника потребовали уже 5612 евро (задолженность кредитору 4804 евро плюс плата судебному исполнителю 808 евро). Ээрик говорит, что посчитал эту сумму абсурдно высокой. Он обдумывал вариант оспорить требование, но не получил от исполнителя необходимых для этого документов.
Айве Колсар на это отвечает: "У должника есть право ознакомиться с исполнительным делом и в бюро судебного исполнителя, о чем данный должник никогда не ходатайствовал".
В конце июля того же года судебный исполнитель, занимавшийся взысканием долга, выставил дом на аукцион с начальной стоимостью 8000 евро. В аукционе участвовал один-единственный человек, который и купил отцовский дома Ээрика по начальной цене.
Борьба за справедливость повлияла на семейную жизнь
"Конечно, у молодежи есть соблазны, но, беря кредит, нужно учитывать, что риски могут реализоваться, если не исполнять обязательств. К тому же, я бы спросил: разумно ли в залог потребительского кредита оставлять свое жилище?" — говорит Айве Колсар.
"Нужно корректировать данные регистра о месте жительства, тогда не возникнут недоразумения в контактах с государственными учреждениями и своевременным получением от них сообщений", — добавила она.
Настойчивость Ээрика в обращениях к всевозможным государственным структурам принесла свои плоды. Лыунаская окружная прокуратура возбудила производство в отношении работы упомянутого судебного исполнителя: была ли продажа дома Ээрика законной или нет?
"Подозреваемых в уголовном деле нет, — сообщил пресс-секретарь ведомства Каури Синкевичус. — Дело возбуждено по статье, предусматривающей ответственность за незаконный арест или продажу имущества судебным исполнителем (KarS 331-3).”
Ээрик Паас живет сейчас один в однокомнатной съемной квартире в Тарту. Ежедневная многочасовая борьба за свои права повлияла в конце концов на семейную жизнь, в марте этого года пути Ээрика и его супруги разошлись.
В старом доме Ээрика хозяйничает сейчас новый человек — фермер Янек Ээрик. Двор полон различных машин: трактора, автомобили. Когда Eesti Ekspress фотографировал дом, подъехал на груженой машине новый хозяин и сказал, что если бы ему было нечего делать, то и он писал бы всё новые и новые письма в министерства. И уехал. Видимо, работа ждет.
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