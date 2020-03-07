Под наблюдением Департамента здоровья в связи с коронавирусом находятся 156 человек(2)
Сегодня правительство провело совещание, чтобы обсудить ситуацию с коронавирусом в Эстонии.
Сегодня правительство провело совещание, чтобы обсудить ситуацию с коронавирусом в Эстонии.
По состоянию на сегодняшний день риск прихода единичных случаев заражения из-за пределов Эстонии оценивается как очень высокий, вероятность ограниченного распространения заболевания внутри страны — как средняя и высокая, а вероятность масштабного распространения — как низкая.
Министр социальных дел Танель Кийк сказал, что в сложившейся ситуации правительство делает все, чтобы избежать возникновения очагов внутри страны и предотвратить распространение вируса.
На данный момент Департамент здоровья в связи с коронавирусом наблюдает за 156 жителями страны.
О том, как жители Эстонии могут помочь в этом и обезопасить себя и своих близких, можно прочитать ЗДЕСЬ.
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