Почти треть переехавших в Финляндию жителей Эстонии хотят домой. Ученые и политики ищут возможности их вернуть

Готовы ли эти люди вернуться в Эстонию, и что побудило бы сделать это — об этом политики и эксперты размышляли в пятницу на семинаре, организованном по инициативе министра народонаселения, пишет rus.err.ee.

"Сейчас в Финляндии постоянно живет 50 000 людей родом из Эстонии, и еще около 20 000 живет в Эстонии, но регулярно работают в Финляндии. Из числа осевших там эстоноземельцев для 13% родной язык — русский", — пояснил профессор Тартуского университета Тийт Таммару.

"28% желают вернуться в Эстонию, и столько же заявляет, что намерены остаться в Финляндии. Остальные затрудняются с ответом. У эстонцев желание вернуться сильнее, русскоязычные люди чаще говорят, что их в Финляндии все устраивает, и возвращаться в Эстонию они не планируют", — сказал Тийт Таммару.

"С этого года в Фонде интеграции появились два сотрудника, которые консультируют переселенцев. При определенных условиях возвращающимся семьям выплачивают особые пособия, но, конечно, государство и местные самоуправления должны еще очень многое сделать для того, чтобы лучше помогать вернувшимся на родину", — отметила министр народонаселения Рийна Солман.