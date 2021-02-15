Почти четверть прибывших в Эстонию доз вакцины от коронавируса простаивает в холодильнике. Почему?

Всего Эстония получила 70 200 дох вакцины Pfizer/BioNTech, 16 800 доз вакцины AstraZeneca и 4800 доз вакцины Moderna.

Число вакцинированных людей в Эстонии по состоянию на 14 февраля составляет 46 020. Из них почти половина, то есть 22 126 человек, получили уже две дозы вакцины. Это означает, что всего было использовано 68 146 доз вакцины от COVID-19.

Соответственно, остается 23 654 неиспользованных доз. Возникает логичный вопрос — почему они не используются?

Руководитель отдела по делам здоровья населения Министерства социальных дел Хели Лаарманн объяснила, что с заказами вакцины приходиться считаться с неопределенностью, из-за чего для на складе нужно держать определенный запас вакцины, чтобы поддерживать установленный график вакцинации.

По ее словам общий подход таков, чтобы в конце каждой недели на складе оставалось определенное количество доз и при возникновении проблем с доставкой на следующей неделе было все-таки возможно гарантировать людям вторую дозу вакцины.

"Большинство доз вакцины Pfizer/BioNTech, находящиеся на складе, уже заказаны и будут отправлены в понедельник, когда в Эстонию должна прибыть новая партия вакцины Pfizer/BioNTech — 12 870 доз", — рассказала Ларманн.

Лаарманн отметила, что если в случае с поставками вакцины Pfizer/BioNTech удалось добиться какой-то стабильности, то о вакцине Moderna такого сказать нельзя.

Например, с первой поставкой вакцины Moderna пришли лишь 2400 доз из обещанных 3600, а о сокращении объемов поставки стало известно лишь неделей раньше. Согласно имеющейся информации, следующая поставка вакцины Moderna будет лишь в последнюю неделю февраля.

Именно из-за такой неопределенности на складе все еще лежит часть доз вакцины Moderna — чтобы гарантировать уже вакцинированным этой вакциной людям вторую дозу, которая необходима для возникновения иммунитета.

По словам Лаарманн, когда в отношении поставок вакцины появится определенность, тогда будет возможность. и пересмотреть текущую практику, при которой вакцина храниться на складе в целях гарантии.