Почти 9 тысяч таллинцев проголосовали на избирательный участках

Во время предыдущих выборов, в 2014 году, за то же время на избирательных участках проголосовали 6662 человека.

Активнее идет и электронное голосование. В нем по Эстонии уже приняли участие 70 238 человек, а пять лет назад за тот же период — 45 589.

До 22 мая участки открыты с 12 до 20 часов. Электронное голосование завершается 22 мая в 18 часов. До тех пор можно голосовать круглосуточно. В день выборов, 16 мая, голосовать можно будет только по месту жительства.

Голосовать могут граждане Эстонской Республики, достигшие ко дню выборов 18-летнего возраста и не признанные недееспособными в части избирательного права, не осужденные судом и не отбывающие наказание, связанное с лишением свободы. Голосовать могут также не имеющие гражданства ЭР граждане Евросоюза, достигшие 18-летнего возраста, данные об адресе места проживания которых занесены в Регистр населения и которые не позднее 26 апреля представили соответствующее заявление Министерству внутренних дел.

Депутаты Европарламента избираются каждые пять лет, и это единственное прямо избираемое межгосударственное представительство. Европейский парламент избирает президента Европейской Комиссии и назначает комиссаров (коллегию), несущих ответственность перед парламентом.

Парламент принимает акты, защищающие интересы всех граждан ЕС, от имени этих граждан утверждает бюджет ЕС, представляет нас за рубежом, рассматривает наши петиции и действует на их основе, защищает установленные договором о Европейском Союзе ценности.