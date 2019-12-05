Почти 2000 требований ежегодно: в каких случаях Больничная касса может потребовать вернуть совершенные выплаты

Больничной кассе часто приходится заниматься составлением таких возвратных требований по поводу ущерба здоровья. В то время как каждая треть из получивших возвратные требования лиц возмещает расходы на лечение пострадавшей стороны, в большинстве случаев Больничная касса все же должна взыскивать эти суммы в судебном порядке, а затем — через исполнительное производство. В 2018 году Больничная касса подала 407 исков к физическим лицам по возмещению финансового ущерба на общую сумму 706 096 евро.

Возвратные требования за ущерб здоровью, возникший в результате дорожно-транспортных происшествий

В случае, когда здоровье человека пострадало вследствие дорожно-транспортного происшествия, Больничная касса выставляет требования по оплате расходов на лечение страховой компании. Расходы на лечение могут включать счета за медицинские услуги, компенсации по временной нетрудоспособности и компенсации за лекарства.

”Если авария произошла по вине пьяного водителя и страховка отказывается возместить стоимость лечения, Больничная касса имеет право требовать возмещение расходов на лечение пострадавшей стороны у водителя, по вине которого произошла авария”, — рассказала Конт. По ее словам, такие возвратные требования также становятся неожиданностью для многих.

В 2018 году Больничная касса подала 815 возвратных требований, связанных с дорожно-транспортными происшествиями на общую сумму 837 000 евро.

Возвратные требования на возмещение выплаченных компенсаций по временной нетрудоспособности

Деньги, выплаченные Больничной кассой в виде компенсации, требуют вернуть в случае, когда человек получил компенсацию необоснованно или он не имел права на ее получение. По словам руководителя отдела по возвратным требованиям, чаще всего требования обусловлены тем, что представленная Больничной кассе информация была ошибочной — например, был неправильно отмечен период освобождения от работы, или объем выплаченных налогов в декларации не соответствовал действительности (был завышен), или человек на самом деле ходил на работу или был в отпуске в период действия больничного листа.

В случае, если врач или работодатель меняют данные больничного листа после выплаты компенсации, Больничная касса должна будет пересмотреть записи данного больничного листа и пересчитать пособие. Если будет обнаружено, что компенсация была выплачена необоснованно, то после запроса дополнительных данных у человека Больничная касса может остановить выплаты компенсаций или удержать данную сумму из компенсаций следующего периода.