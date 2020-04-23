Почта во время ЧП: почему вашу посылку могут доставить в другой конец Таллинна и как этого избежать

Для многих жителей Таллинна стало сюрпризом, когда им пришло оповещение от Omniva, что их посылка находятся пункте выдачи на Маяка или в Пирита, хотя рядом с их домом есть еще открытые почтовые отделения, почтовые автоматы и другие пункты выдачи, например, в Ыйсмяэ и Кристийне.

Пресс-секретарь Omniva Маттиас Кайв сообщил Delfi, что во временные пункты выдачи Маяка и Пирита направляются посылки из закрытых почтовых отделений. В Таллинне все посылки распределяются между четырьмя оставшимися открытыми почтовыми отделениями и двумя пунктами выдачи (Маяка и Пирита).

По его словам, при возможности Omniva перенаправляет посылки в ближайшие почтовые отделения, но так как нагрузка у них чрезмерно высокая, то в случае с некоторыми столичными районами посылка может попасть и в более дальнее отделение.

"Мы делаем это для того, чтобы распределить нагрузку более равномерно и уменьшить очереди у почтовых отделений", — подчеркнул Кайв.

Он отметил, что в условиях чрезвычайного положения Omniva продлила срок хранения всех посылок, находящихся в почтовом отделении, до 5 мая, независимо от содержания уведомлений, которые клиенты получили до этого. Все отправления, дата хранения которых позднее 5 мая, хранятся до указанной более поздней даты. Клиенты также могут еще раз бесплатно продлить срок хранения посылок.

Что касается других пунктов выдачи посылок, например, в Ыйсмяэ и Кристийне, то они оперируют как укомплектованные рабочим персоналом почтовые автоматы, и выдают те посылки, которые не помещаются в почтовые автоматы, объясняет Кайв

Если же ваша посылка попала на другой конец города, то, к сожалению, Omniva из-за чрезвычайного положения и повышенной нагрузки не перенаправляет посылки в другое почтовое отделение или в посылочный автомат, и посылку можно забрать только в месте, указанном в сообщении. Кайв заверяет, что фирма работает над решением, чтобы восстановить эту возможность в том или ином виде.

Что можно предпринять?



По словам Кайва, Omniva советует клиентам сейчас выбирать для доставки посылок почтовые автоматы. Если с заказанными в эстонских онлайн-магазинах посылками легче, так как доставку в автомат можно выбрать при оформлении заказа, то в случае с посылками из-за рубежа нужно заполнить предпочтения по посылочным автоматам в онлайн-среде Omniva — minu.omniva.ee.