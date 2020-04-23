23.04.2020, 18:44

Почта во время ЧП: почему вашу посылку могут доставить в другой конец Таллинна и как этого избежать

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Андрей Данило
Редактор
EST 4
Omniva logistikakeskus
Omniva logistikakeskusFoto: Sven Arbet

После закрытия некоторых почтовых контор в торговых центрах в связи с распоряжением правительства, многие жители Таллинна были удивлены, когда их посылки вместо ближайших все еще открытых отделений и пунктов выдачи попали в Ласнамяэ и Пирита. Пресс-секретарь Omniva Маттиас Кайв объясняет, почему вам придется ехать за посылкой через весь город.

Для многих жителей Таллинна стало сюрпризом, когда им пришло оповещение от Omniva, что их посылка находятся пункте выдачи на Маяка или в Пирита, хотя рядом с их домом есть еще открытые почтовые отделения, почтовые автоматы и другие пункты выдачи, например, в Ыйсмяэ и Кристийне.

Пресс-секретарь Omniva Маттиас Кайв сообщил Delfi, что во временные пункты выдачи Маяка и Пирита направляются посылки из закрытых почтовых отделений. В Таллинне все посылки распределяются между четырьмя оставшимися открытыми почтовыми отделениями и двумя пунктами выдачи (Маяка и Пирита).

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По его словам, при возможности Omniva перенаправляет посылки в ближайшие почтовые отделения, но так как нагрузка у них чрезмерно высокая, то в случае с некоторыми столичными районами посылка может попасть и в более дальнее отделение.

"Мы делаем это для того, чтобы распределить нагрузку более равномерно и уменьшить очереди у почтовых отделений", — подчеркнул Кайв.

Он отметил, что в условиях чрезвычайного положения Omniva продлила срок хранения всех посылок, находящихся в почтовом отделении, до 5 мая, независимо от содержания уведомлений, которые клиенты получили до этого. Все отправления, дата хранения которых позднее 5 мая, хранятся до указанной более поздней даты. Клиенты также могут еще раз бесплатно продлить срок хранения посылок.

Что касается других пунктов выдачи посылок, например, в Ыйсмяэ и Кристийне, то они оперируют как укомплектованные рабочим персоналом почтовые автоматы, и выдают те посылки, которые не помещаются в почтовые автоматы, объясняет Кайв

Если же ваша посылка попала на другой конец города, то, к сожалению, Omniva из-за чрезвычайного положения и повышенной нагрузки не перенаправляет посылки в другое почтовое отделение или в посылочный автомат, и посылку можно забрать только в месте, указанном в сообщении. Кайв заверяет, что фирма работает над решением, чтобы восстановить эту возможность в том или ином виде.

Что можно предпринять?


По словам Кайва, Omniva советует клиентам сейчас выбирать для доставки посылок почтовые автоматы. Если с заказанными в эстонских онлайн-магазинах посылками легче, так как доставку в автомат можно выбрать при оформлении заказа, то в случае с посылками из-за рубежа нужно заполнить предпочтения по посылочным автоматам в онлайн-среде Omniva — minu.omniva.ee.

В minu.omniva.ee можно указать пять предпочтений почтовых автоматов для доставки товаров — и тогда последующие посылки будут перенаправлять в один из них. Однако предпочтения привязаны к номеру телефона, поэтому если на посылке не указан ваш номер, то ее не будет возможно направить в почтовый автомат.

Omniva учитывает предпочтения клиента, когда выполнены следующие условия:

  • Посылка поступает из-за рубежа и при отсутствии предпочтения была бы направлена в почтовое отделение.
  • Указанный на почтовом отправлении телефонный номер идентичен номеру, указанному клиентом в онлайн-среде Omniva.
  • Посылка помещается в почтовый автомат.
  • При доставке посылки не требуется личная идентификация клиента.


Система предпочтений работает лишь в случае с посылками из-за границы. Если посылка внутри Эстонии отправлена или заказана в почтовое отделение, то ее автоматически не перенаправят в почтовый автомат.

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  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
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