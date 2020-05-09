Почта США прекратила доставку писем и посылок в Эстонию из-за коронавируса

"Из-за вируса COVID-19 работа почты по доставке небольших посылок по всему миру нарушена. Почтовая служба США (USPS) в настоящее время не принимает посылки ля доставки в 111 стран", — говорится в сообщении службы, размещенном на сайте почты. В списке перечислены 111 стран, включая Эстонию, на которых распространяется ограничение. Эстония — единственная страна Европейского Союза в списке, передала новостная служба ERR.

Почтовая служба в настоящее время не может принимать посылки, предназначенные для этих стран, ни в одном из своих почтовых отделений, пока не будет принято новое решение. Клиентов просят воздержаться от отправки грузов в эти страны через почтовую службу США.

Эстонская почта 9 апреля объявила, что немецкая авиакомпания Lufthansa уведомила их о том, что будет прервана доставка почты из США. Поэтому Omniva посоветовала жителям Эстонии не заказывать товары в американских онлайн-универмагах.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!