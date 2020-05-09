Почта США прекратила доставку писем и посылок в Эстонию из-за коронавируса

Почтовая служба США прекратила доставку писем и посылок в Эстонию из-за коронавируса. Эстония единственная из стран ЕС в списке из 111 стран, на которые распространяется ограничение.
"Из-за вируса COVID-19 работа почты по доставке небольших посылок по всему миру нарушена. Почтовая служба США (USPS) в настоящее время не принимает посылки ля доставки в 111 стран", — говорится в сообщении службы, размещенном на сайте почты. В списке перечислены 111 стран, включая Эстонию, на которых распространяется ограничение. Эстония — единственная страна Европейского Союза в списке, передала новостная служба ERR.
Почтовая служба в настоящее время не может принимать посылки, предназначенные для этих стран, ни в одном из своих почтовых отделений, пока не будет принято новое решение. Клиентов просят воздержаться от отправки грузов в эти страны через почтовую службу США.
Эстонская почта 9 апреля объявила, что немецкая авиакомпания Lufthansa уведомила их о том, что будет прервана доставка почты из США. Поэтому Omniva посоветовала жителям Эстонии не заказывать товары в американских онлайн-универмагах.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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