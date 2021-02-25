25.02.2021, 09:14

Почему зимой на некоторых дорогах Эстонии разрешенная скорость составляет 100 км/ч?


EST
Почему зимой на некоторых дорогах Эстонии разрешенная скорость составляет 100 км/ч?
foto: transpordiamet

Этой зимой впервые на крупнейших шоссе с раздельными потоками движения можно ехать со скоростью 100 км/ч. Как отметил руководитель центра управления дорожным движением Транспортного департамента Сийм Вайкмаа, принятию этого решения предшествовал детальный анализ.

Вайкмаа отметил, что, например, Швеция не снижает на зимний период предельно допустимую скорость на дорогах с разделенными направлениями. ”Там круглогодично на большинстве шоссе 2+1 разрешенная скорость составляет 100 км/ч и на большинстве скоростных дорог 2+2 — 110 км/ч, а на некоторых отрезках и вовсе 120 км/ч”, — сказал он и добавил, что, по данным шведского транспортного департамента, больше аварий происходит в летний период.

”В Финляндии также на дорогах 2+1 круглогодично разрешено ехать со скоростью 100 км/ч. На скоростных дорогах 2+2, как правило, летом разрешена скорость 120 км/ч. Зимой ее снижают до 100 км/ч”.

На первом этапе анализа было произведено сравнение требований к обслуживанию дорог в Финляндии и Швеции с требованиями в Эстонии. Результат показали, что ситуация вполне сопоставима, а важнее всего, чтобы участники дорожного движения понимали, что поставщики услуги по обслуживанию не могут и не должны обеспечивать зимой такие же дорожные условия, что и летом. В зимних условиях нормально ехать на более низкой скорости.

Читайте также:

Далее департамент проанализировал, как часто на дорогах Эстонии встречаются зимние условия с ноября по март. Данные за 2018-2019 гг показали, что в зимних условиях (заснеженное или обледенелое дорожное покрытие, снег) было совершено всего около 10% всех совершенных зимой поездок.

”Эта зима впервые за долгое время снова снежная и морозная, и зимние дорожные условия, конечно же, встречаются намного чаще. Но на основании среднего показателя за несколько лет, можно сказать, что в большинстве случаев дорожные условия на наших основных шоссе хорошие и зимой”, — пояснил Вайкмаа.

Также были проанализированы скоростные показатели, зафиксированные установленными в пунктах измерения камерами. Результаты показали, что в зимних условиях скорость транспортных средств на шоссе 2+2 снижалась примерно на 7–10 км/ч, а при особо плохих условиях (снегопад), до 17 км/ч. Снижались скорости и на других дорогах. Иными словами: как и в случае с Северными странами, можно говорить, что жители Эстонии зимой водят разумно и принимают во внимание изменившиеся дорожные условия.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Читайте также: