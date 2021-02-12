Почему все же главврача PERH облили мочой? Сам пострадавший в официальную версию не верит

Харьюский уездный суд признал виновным в нападении 54-летнего Тоомаса Эрма Вилсона. В своих показаниях Вилсон утверждал, что он якобы был недоволен одним врачом, и заявил, что мог перепутать человека.

Талвинг же относится к этому скептически и глубоко сомневается в правдивости показаний и мотивов нападавшего. Как он сообщил Delfi, показания Вилсона в суде прост оне кажутся ему правдоподобными.

"Поскольку я с этим человеком не встречался ни в личной жизни, ни во время работы, мне не верится, что он вычислил, где я паркую машину и как передвигаюсь, запланировал атаку и затем перепутал меня с кем-то другим", — прокомментировал главврач.

Представитель прокуратуры подтвердил Delfi, что возможность заказной работы исключается, и Вилсон действовал по своей инициативе. Каким образом это удалось установить, прокуратура не уточняет. Она исходят из слов нападавшего, что причиной атаки послужила случайная встреча в помещениях больницы, которая его оскорбила.

Напавший на главврача PERH Пеэпа Талвинга Тоомас Эрм Вилсон пошел на соглашение с прокуратурой и признал себя виновным в нападении на Талвинга. Вилсон сам пришел и сдался полиции, когда был объявлен в розыск. В итоге его приговорили к шести месяцам тюремного срока, из которых ему придется реально провести за решеткой месяц и 15 дней.

Тоомас Эрм Вилсон, которому сейчас 54 года, известный в криминальных кругах человек. Он работал с бывшим лидером "кемеровской" ОПГ Николаем Таранковым. Тоомас один из четырех лидеров группировки. Прозвище Вильcона — Konks, или крюк, зацепка. Раньше у него была фамилия матери — Эрм.

В начале 2000-х годов считался единственным эстонцем в группе, которая курировала ”общак”, то есть воровскую кассу. Он сидел за вымогательство в тюрьме Румму вместе с Гулевичем.

Последние годы он не вел разгульный образ жизни, особо не высовывался и залег на дно.