Почему вакцинация от коронавируса идет в Эстонии неспешными темпами? Поясняют медики

Из первой партии вакцины половина была отложена на сохранение, на случай если поставки прервутся, чтобы было возможно сделать вторую прививку. В использование было направлено лишь 5000 доз вакцины, из них на складах Департамента здоровья до сих пор остается 3700 доз, поясняет rus.err.

"Во вторник мы получили информацию, что новая партия появится примерно в середине следующей недели. В настоящее время у нас имеется только один договор с фармацевтической компанией Pfizer. А развитие ситуации с вакциной Moderna указывает на то, что разрешение на использование будет выдано в начале января", — говорит гендиректор Департамента здоровья Юллар Ланно.

Некоторые учреждения еще не начали вакцинацию, потому что работники проходили курсы по проведению процедуры вакцинации. Например, клиника Тартуского университета.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

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