Почему в таллиннском общественном транспорте нет кондиционеров и окна закрыты в жару? Отвечает Денис Бородич

"В теплую погоду водители транспорта TLT обычно на конечной остановке открывают окна и люки в салоне и проветривают транспорт, а во время езды пассажиры часто закрывают окна и люки, чтобы избежать сквозняка. Так как во время езды внимание водителя направлено на дорогу, то он не может проверить, открыты ли окна в салоне или нет, и во время езды за это отвечают сами пассажиры. Поэтому уж точно нельзя сказать, что в общественном транспорте окна всегда закрыты", — заявил Бородич.

Он подчеркнул, что любой пассажир при желании может открыть окно, окна могут быть открыты всю поездку, если это подходит пассажирам, а водители на конечной остановке проверяют, открыты ли окна.

К сожалению, не во всем общественном транспорте Таллинна есть кондиционеры. По словам Бородича, кондиционерами оснащены автобусы и троллейбусы, приобретенные за последние пять лет.

Кондиционеров нет в троллейбусах, а также в старых автобусах и части трамваев. В трамваях есть кондиционеры в моделях CAF и KT-6, а в ретро-трамваях можно открыть окна. В CAF трамваях кондиционер не заработает, если открыты окна в салоне.

Кондиционеры есть в 243 автобусах, говорит Бородич, а во всех остальных открыты окна и люки, кроме автобусов 99 Scania, где окна не открываются, но есть люк.

"В ближайшем будущем мв планируем обновить подвижной состав нашего автобусного парка, и в конце лета в Таллинн прибудет первая сотня новых газовых автобусов, оснащенные кондиционерами. Все мы планируем приобрести 350 газовых автобусов, и благодаря этому сможем заменить все старые автобусы на новые", — поделился Бородич хорошей нововстью.

"Мы делаем все, чтобы езда на Таллиннском общественном транспорте стала более экологичной и значительно более удобной для пассажиров", — подчеркнул он.