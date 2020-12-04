Почему в Таллиннский аэропорт каждую ночь прилетают огромные самолеты из Китая?

Выяснилось, это речь идет о международном пилотном проекте, запуск которого прошел без лишнего внимания общественности.

Так, сегодня в 4:28 утра в аэропорту приземлился Airbus A330-343.

По данным портала filghtradar24, самолет прибыл из китайского города Ханчжоу и оператором летнего транспортного средства является испанская компания Wamos Air.

По словам коммерческого руководителя Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ, речь идет о торговом рейсе между Китаем и Европой. Самолет останавливается в Таллинне для заправки и смены экипажа. ”Проект начался в середине ноября и по плану самолет будет приземляться здесь ежедневно до нового года”, — поясняет представитель аэропрта.

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