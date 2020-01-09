Почему в PERH умерла пациентка? Больница признает только недостатки в коммуникации

По словам Кару, больница считает, что свою оценку должна дать именно независимая комиссия. ”Если экспертная комиссия установит, что в региональной больнице была совершена ошибка, то очевидно, что региональная больница в соответствии с этим возьмет на себя ответственность”, — сказала она. Что касается экспертизы профессора, то, по словам Кару, представленные в ней утверждения и выводы ”противоречат общему уровню медицинской науки, руководствам по лечению и профессиональной научной литературы и региональная больница не совершала врачебной ошибки при лечении пациента”. Более подробные разъяснения больницы можно прочитать по ссылке.

На настоящий момент больница признает лишь недостаточную коммуникацию. ”Что касается общения, то тут мы должны признать, что в данном случае не смогли оказать той поддержки, которую хотели бы оказывать в таких ситуациях. Со своей стороны мы выясним, что именно произошло в описанном прессой случае и что послужило причиной”.

Кару говорит, что больница готова встретиться с близкими умершей пациентки. При этом Ееще несколько дней назад Луйк утверждал, что больница на контакт не идет. ”Сейчас PERH отказывается даже встречаться. Сначала, когда мы только получили документы, нам предложили встречу, но на данный момент речи об этом не идет”, — отметил адвокат. Несмотря на то, что изначально больница свое упущение признала и в дальнейшем не отрицала возможных ошибок, с родственниками пациентки учреждение общалось неохотно. По словам Луйка, представители больницы отметили, что если ошибка и имела место, то в лучшем случае можно рассчитывать на компенсацию в размере до 5000 евро. Это, по оценке адвоката, издевательство.

Он говорит, что в личной беседе с близкими Карьюс один из врачей признался, что в ходе лечения произошли вещи, которые не должны были произойти. ”Это был личный разговор. Когда же вдовец потребовал документы, ему пришлось гоняться на ними два месяца. Чудеса. В итоге, когда родственники получили бумаги и передали мне, то из них следовало, что больница сделала все правильно”.

Кару в свою очередь объяснила задержку с предоставлением документации слишком долгим оформлением результатов патолого-анатомических исследований.

Как утверждал ранее Луйк, вместо специалиста пациентку лечил помощник врача, но, по словам Кару, это неправда. ”В лечение этого конкретного пациента были вовлечены несколько врачей-специалистов из разных областей и резиденты. Резиденты являются интегрированной частью системы здравоохранения”, — отметила она.