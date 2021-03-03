Почему в некоторых уездах учителя до сих пор не получили вакцину от коронавируса?

Министерство социальных дел сообщило, что по состоянию на понедельник вакцинацию прошли (получили как минимум одну дозу) почти 10 800 работников сферы образования из 15 846 выразивших желание. То есть, около 68%.

Впереди всех по проценту вакцинированных учителей были Ярвамаа (88,9%), Пылвамаа (86,9%), Хийумаа (86%) и Ляэне-Вирумаа (85,3%). Хуже всего ситуация в Вильяндимаа, где вакцинацию прошли лишь 52% выразивших желание педагогов.

Между тем вакцинация учителей от коронавируса в Эстонии началась еще 15 февраля.

Вильяндиская больница объяснила Delfi, что получила от Больничной кассы списки желающих пройти вакцинацию немного позже, чем ожидалось. Та же самая история и с самой вакциной. Поэтому в Вильянди удалось начать вакцинацию педагогов только после Дня независимости. На данный момент половина желающих была уже вакцинирована, а оставшаяся половина пройдет вакцинацию в течение этой недели.

Кроме того, части преподавателей понадобилась предназначенная для пожилых людей вакцина Moderna, которую больница получила только на этой неделе. Также некоторые из желающих на момент начала вакцинации болели коронавирусом или же находились на самоизоляции, поэтому смогут пройти вакцинацию позже.

В Вырумаа вакцинацию прошли 54,2% желающих. Южно-Эстонская больница обещает, что к концу этой недели первую дозу вакцины получат все желающие.

В Йыгевамаа прошли вакцинацию 56,7%, Йыгеваская больница также обещает, что все желающие получат первую дозу к концу этой недели.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

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