Почему в Маарду заражаются коронавирусом в полтора раза чаще, чем в остальной Эстонии?(1)
В небольшом городе Маарду большое количество инфицированных коронавирусом.
В небольшом городе Маарду большое количество инфицированных коронавирусом.
Департамент здоровья неделю назад сообщил, что в Маарду достаточно плачевная ситуация с коронавирусом. Кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 жителей составляет 310 (неделю назад было 48 зараженных), в целом по стране на сегодняшний день — 210. Аркадий Попов отдельно призвал жителей Маарду носить маски.
RusDelfi попросил маардуских чиновников прокомментировать ситуацию. Назвать конкретные причины масштабного распространения вируса горуправа не смогла.
"Время покажет нужны ли дополнительные меры, но количество заболевших в Маарду снизилось — по данным Департамента здоровья на сегодняшний день в городе 43 случая. Для того, чтобы эта цифра не начала расти, важно, чтобы люди соблюдали правило 2+2, носили в общественных местах маски, мыли руки и больными оставались дома. Covid стал нашей новой реальностью и нам всем нужно научиться с ней жить", — ответила Елена Кацуба, руководитель пресс-службы.
Главный оппозиционер Маардуского горсобрания Николай Дегтяренко считает, что у города нет четкого плана по борьбе с пандемией.
”Бюджет Маарду получил от государства дополнительно около 2 млн евро, часть которых якобы пошла на борьбу с распространением коронавируса. Так сообщалось депутатам на заседании горсобрания, которое состоялось в конце октября, мэрия закупает маски, дезинфицирующие средства и бесплатно распространяет их среди городских учреждений. Но только не среди жителей!” — отмечает Дегтяренко.
При этом пресс-служба отправила RusDelfi cписок ограничений в Маарду.
1. В детских садах установлены домофоны, родители в группы не заходят, за исключением ясельных групп.
2. Разработан план по предотвращению распространению вируса в школах.
· Классы и учителя отправляются на карантин в случае заболевания ученика. Обучение для них продолжается дистанционно.
· Приняты меры для контроля соблюдения учениками карантина в сотрудничестве с кружками по интересам и спортивными клубами.
· Ученики на карантине получают продуктовые пакеты
· В школах устанавливаются термокамеры.
· Все школы и садики обеспечены масками и дезинфекторами
· Отменены уроки плавания в школах в ноябре
3. Социальные дома закрыты для посещения.
Работа дневного центра детей и молодежи с особыми потребностями проходит в малых группах.
4. Крупные мероприятия не проводятся.
Концерты проходят в онлайн режиме
Отменены спортивные соревнования
Прекращены занятия хоров
5. Ограничен прием граждан в мэрии.
Прием граждан в социальном отделе и регистре народонаселения происходит в фойе
Все услуги можно получить электронным путем, и мы призываем всех жителей пользоваться этим
6. Ежедневная дезинфекция детских и спортивных площадок, а также автобусных остановок
7. Все квартирные товарищества получат бесплатно от города дезинфицирующие средства
8. Горуправа призывает жителей носить маски в общественном транспорте и магазинах, проводятся акции.
В магазины и автобусную фирму направлены письма с просьбой обеспечить защиту работников и обеспечить их масками на рабочем месте.
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