Почему телезрителям Эстонии голосование на Евровидении стоило так дорого?

Как пояснила глава службы Пилле-Май Хелемяэ, не зная деталей системы голосования в Великобритании, трудно комментировать данный пример, но стоимость голосования по странам в самом деле различается.





Как складывается цена?

Стоимость голосования определяет каждая страна отдельно, причем существенно влияют на цену договоренности с местными телекоммуникационными компаниями. В Эстонии ряд лет цена была одной и той же.

В этом году перед конкурсом "Eesti laul”, который в Эстонии является национальным отборочным этапом для участия в Евровидении, было решено стоимость скорректировать, и при окончательном формировании цены определяющим стало желание сделать цену единой как для звонка, так и для SMS. Так как „Eesti laul” и Евровидение идут на ERR в рамках одного крупного проекта, то и для голосования на Евровидении цена осталась той же, что была на „Eesti laul”.





На какую сумму жители Эстонии в этом году назвонили?

О доходах от голосования в финале Евровидения пока говорить рано, потому что число проголосовавших автоматически не дает судить о доходах, которые поступят в ERR.

Доходы от голосования не поступают напрямую в ERR, они идут в Европейский вещательный союз (EBU), так как голосование по всей Европе организуется централизованно.

Окончательно доля ERR выяснится только спустя несколько месяцев, когда на уровне EBU будут подведены итоги мероприятия.