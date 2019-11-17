Почему россиянам нравится идея великой державы и что они думают о странах Балтии?

— Аудитория разделилась на старшее и младшее поколение. Те, кто следили за ситуацией по независимым каналам, хорошо относились даже к мотивам людей, лучше понимали, почему москвичи выходят: потому что не допустили, потому что начали разгонять. Те, кто смотрел по телевизору, они скорее говорили, что протестующие просто недовольны жизнью. Люди старшего поколения, которые смотрят телевизор, склонны принимать объяснения власти — про деньги, про Запад, про то, что "мутят воду". Но что касается разгона, то было более консолидированное мнение: так делать нельзя, это слишком жестко, люди вообще-то имеют право высказать свое недовольство, даже если я с ними несогласен. Бить-то зачем? Поэтому власть сделала шаг назад — прекратили массово разгонять, кого-то даже отпустили, кому-то заменили меру пресечения. Но полностью пойти на уступки тоже никто не готов, потому что это значит показать свою слабость. Я думаю, что реакция и была такой жесткой, потому что власть чувствует себя сильной. Мол, кто они такие, чтобы с ними считаться? Мы вам честно сказали, что будем разгонять, и разогнали.

- Иногда можно услышать мнение, что в России, особенно в провинции и среди молодежи, растут левые настроения, "антикапиталистические". При этом Путин для этих людей главный капиталист. В какой степени это подтверждают опросы "Левады"?

— Это, скорее, специфические группы. Но для большинства Путин — это символ не капитализма, а государства. Есть запрос на то, чтобы было больше государства. Люди просто не понимают, как можно по-другому. Когда мы в Москве проводили фокус-группы по результатам реформ 1990-х, мы спрашивали, что было хорошего. Люди говорили: ”Самое главное — появились продукты”. А когда мы спрашиваем, что делать сейчас, они отвечают: ”Отрегулировать цены”. А ведь одно другому противоречит! Люди не понимают, как это работает. Есть представление, что только государство может что-то сделать, а, значит, его должно быть больше. При этом спрашиваешь, что эффективнее работает — частное или государственное, отвечают: ”Частное”. То есть полная каша в голове.

Вмешиваться только, если обижают русских

- Как пять лет спустя люди относятся к аннексии Крыма?

— Наш Крым или не наш — сомнений нет у 88%. Есть небольшое изменение по вопросу, а нужно ли это было делать вообще. Раньше 20, а теперь 30% россиян говорят, что не надо было, потому что больше плохих последствий. Но даже они говорят, что Крым отдавать жалко и неправильно его передавать из рук в руки, там же, дескать, люди живут. Когда достроили мост, он приобрел символическое значение — Россия как бы физически привязала Крым. Это было одно из главных событий месяца и даже года. Но в то же время россияне против того, чтобы Крым получал дотации: уже помогли — и хватит, даже мост можно было не строить.

— Какое отношение к Украине? Не устали ли россияне от того, что телевидение только про соседнюю страну и говорит?