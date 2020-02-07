Почему риск завоза в Эстонию коронавируса вырос, и кто должен быть проверен?(18)
Департамент здоровья оценивает риск проникновения в Эстонии нового китайского коронавируса как средний. Ранее он оценивался как низкий.
Департамент здоровья оценивает риск проникновения в Эстонии нового китайского коронавируса как средний. Ранее он оценивался как низкий.
По словам начальника отдела неотложной медицины Департамента здоровья Мартина Кадая, средняя степень риска означает, что случаи заболевания в Эстонии не исключаются.
"Мы изменили оценку риска по той причине, что Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний (ECDC) тоже поднял свою оценку. Теперь, начиная с 31 января, ECDC оценивает риск завоза инфекции в страны Евросоюза в промежутке между средним и высоким", — пояснил Кадай. При этом учитывались новые случаи заболевания, имевшие место в ЕС.
Департамент здоровья следит за оценками рисков, даваемых зарубежными партнерами, общим распространением вируса и ситуацией с заболеваемостью, и соответственно этому изменяет свою оценку.
Департамент отмечает, что дает оценку риска завоза вируса в страну, а не риску заболеваемости, так как на данный момент ни одного больного в Эстонии выявлено не было.
Инфекционная лаборатория Департамента здоровья будет проводить новые анализы на коронавирус 2019-nCoV только при обоснованной необходимости или в случае, когда уработника здравоохранения возникло подозрение на данное инфекционное заболевание.
Для наличия подозрений медработникам даны конкретные критерии.
К двум основным критериям относятся: наличие характерных симптомов (кашель, жар, проблемы с дыханием) и нахождение пациента в течение 14 последних дней в Китае.
При их наличии пациент госпитализируется и у него берутся анализы.
Лабораторное исследование на предмет нового коронавируса делается только по заказу медицинского работника. Для пациента исследование бесплатно.
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