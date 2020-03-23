Почему премьер-министр предупредил, что нужно быть готовым к ухудшению ситуации?

"Суровый опыт других стран также показывает, что за более спокойным периодом может быстро последовать скачкообразный рост количества заболевших и нуждающихся в больничном лечении. Мы должны быть готовы к тому, что ситуация с распространением коронавируса в Эстонии станет намного хуже перед тем, как начнет улучшаться. Только вчера мы получили печальные новости о том, что COVID-19 унес первые человеческие жизни в Литве и Финляндии", - сказал вчера Ратас.

Руководитель Бюро премьер-министра Йоханнес Мерилай сказал, что завтра правительственной комиссии будет представлена модель распространения коронавируса в Эстонии, но слова главы кабинета вчера носили более общий характер.

"Они опирались, с одной стороны, на опыт многих других стран, где число заразившихся, несмотря на введенные ограничения, продолжило рост. К несчастью, COVID-19 унес жизни в ближайших к нам странах. К сожалению, как во всем мире, так и в Эстонии увеличивается число пациентов реанимационных отделений", - пояснил глава Бюро премьер-министра.

Как сказал Мерилай, Ратас также опирался на данные по заразившимся. "Мы видели, как постоянно увеличивалось число как больных, так и нуждающихся в госпитализации людей. В силу этого мы должны быть в любом случае готовы, что перед тем, как принятые для ограничения заразы меры дадут положительный результат, ситуация на какой-то момент ухудшится. Нам нужно по-прежнему по возможности избегать близкого контакта с другими людьми, соблюдать правила гигиены и воспринимать инструкции государства и работников здравоохранения очень серьезно".