23.03.2020, 19:48

Почему премьер-министр предупредил, что нужно быть готовым к ухудшению ситуации?

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EST
Почему премьер-министр предупредил, что нужно быть готовым к ухудшению ситуации?
Tiit Blaat

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас во вчерашнем телеобращении сказал, что мы должны быть готовы к тому, что ситуация с коронавирусом ухудшится. У многих эти слова вызвали вопрос: что имел в виду глава правительства?

"Суровый опыт других стран также показывает, что за более спокойным периодом может быстро последовать скачкообразный рост количества заболевших и нуждающихся в больничном лечении. Мы должны быть готовы к тому, что ситуация с распространением коронавируса в Эстонии станет намного хуже перед тем, как начнет улучшаться. Только вчера мы получили печальные новости о том, что COVID-19 унес первые человеческие жизни в Литве и Финляндии", - сказал вчера Ратас.

Руководитель Бюро премьер-министра Йоханнес Мерилай сказал, что завтра правительственной комиссии будет представлена модель распространения коронавируса в Эстонии, но слова главы кабинета вчера носили более общий характер.

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"Они опирались, с одной стороны, на опыт многих других стран, где число заразившихся, несмотря на введенные ограничения, продолжило рост. К несчастью, COVID-19 унес жизни в ближайших к нам странах. К сожалению, как во всем мире, так и в Эстонии увеличивается число пациентов реанимационных отделений", - пояснил глава Бюро премьер-министра.

Как сказал Мерилай, Ратас также опирался на данные по заразившимся. "Мы видели, как постоянно увеличивалось число как больных, так и нуждающихся в госпитализации людей. В силу этого мы должны быть в любом случае готовы, что перед тем, как принятые для ограничения заразы меры дадут положительный результат, ситуация на какой-то момент ухудшится. Нам нужно по-прежнему по возможности избегать близкого контакта с другими людьми, соблюдать правила гигиены и воспринимать инструкции государства и работников здравоохранения очень серьезно".

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Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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