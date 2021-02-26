Почему правительство не закрыло торговые центры и спортзалы?

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Когда дошла очередь до вопросов, журналист Kanal2 спросил, почему правительство решило закрыть кинотеатры и музеи, но оставить открытыми торговые центры и спортивные залы?

Министр здоровья и труда Танель Кийк сказал, что при принятии решений рассматривались четыре варианта. ”Я лично поддерживал самый жесткий пакет, в который входило и закрытие торговых центров и переход мест общественного питания на работу навынос. В случае со спортивными клубами и деятельностью по интересам почти в каждом пакете имелась договоренность о том, что индивидуальные занятия разрешены”,

На уточняющий вопрос Кийк ответил, что все ограничения основываются на научных исследованиях.”Правда, иногда исследования противоречат друг другу, что тут скрывать. Одни говорят, что опаснее всего образовательные учреждения, другие что спортивные, места общественного питания. В разных странах также можно получить разные результаты. Люди поступают по-разному”, — отметил министр и подчеркнул, что в спорте разрешена только индивидуальная деятельность.

”Если говорить о спортивной деятельности, то борьба с усталостью, в том числе моральной, — это то, что мы не можем игнорировать”, — сказал в свою очередь гендиректор Департамента здоровья Юллар Ланно. Он отметил, что, например, в теннисном холле очень много места и есть возможность рассредоточения, а также хорошая вентиляция. Кроме того, для помещений действуют жесткие требования по заполняемости, а с учетом того, что разрешены лишь индивидуальные тренировки, ситуация нормальная. Ланно сказал, что определенные виды деятельности необходимо держать для общества открытыми, чтобы люди имели возможность восстановиться. Что касается торговых центров, то сейчас исключена всяческая возможность, что человек пойдет в торговый центр для чего-то кроме совершения покупок, потому что там просто больше нечего делать. ”Людям нужно покупать продукты, и многие продуктовые магазины находятся в торговых центрах”, — отметил глава ведомства. Также он подчеркнул, что в торговых центрах продолжают действовать требования по заполняемости и ношению масок.