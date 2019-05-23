23.05.2019, 11:30

Почему никогда нельзя лгать в суде: дорожный хулиган пытался облегчить себе наказание, но сделал все в разы хуже

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Сулев Ведлер
Сулев Ведлер
EST
Почему никогда нельзя лгать в суде: дорожный хулиган пытался облегчить себе наказание, но сделал все в разы хуже
Ilmar Saabas

Один мужчина надеялся избежать лишения водительских прав и отделаться денежным штрафом. ￼ Для этого он решил использовать подделанные бумаги и попался на этом, только усилив свое наказание. ￼А между тем данный случай показывает, что в Эстонии все еще процветают зарпалаты в конверте, пишет Eesti Ekspress.

Райдо-Ренар Руут в феврале этого года спешил на работу и на Таллиннской кольцевой дороге начал обгонять ехавший медленнее автомобиль. Ему казалось, что он успеет обогнать и следующий автомобиль, но в это время на горизонте показался автомобиль, движущийся ему на встречу.

Вместо того, чтобы затормозить и вернуться в свою полосу, как было бы разумно сделать, Руут еще сильнее выжал педаль газа, надеясь таким образом быстрее завершить обгон.

Однако он не знал, что в движущемся ему на встречу автомобиле находились полицейские, чей радар показал, что Руут ехал со скоростью 121 км/ч при максимально разрешенных 90 км/ч.

Так как это был не первый раз, когда он нарушал ПДД, у него забрали водительские права на четыре месяца.

Зачем новый штраф, если старые не оплачены?


Руут обжаловал решение о лишении его водительских прав, попросив суд назначить ему денежное наказание. Он написал, что живет за городом и ездит на работу в Таллинн, поэтому права ему необходимы.

При этом права у него забирают уже не впервые — когда-то он их лишился, будучи еще совсем неопытным водителем. Также на его счету уйма штрафов, часть из которых не была оплачена.

"И вы хотите, чтобы вас снова наказали денежным штрафом?" — ответила на это судья Мерле Партс и пояснила, что проблема не в одних лишь неоплаченных штрафах — Руут не имеет официального дохода, а значит ему нельзя заменить наказание на штраф.

На это дорожный хулиган выразил протест, что он работает и имеет доход — правда доход это он получает в конверте. Более того, положа руку на сердце, он обещает немедленно найти официальную работу.

Однако ответственный за производство о проступке сотрудник полиции посоветовал не оставлять Рууту права: "Наказание и должно быть таким, которое ставит в неудобное положение. Денежное наказание этого не сделало". В итоге суд решил не удовлетворять жалобу Руута.

Зарплаты в конвертах процветают


Данный случай — не исключение. При этом подсудимые ради более легкого, то есть денежного, наказания часто утверждают, что они работают официально, а на самом деле продолжают получать всю зарплату в конверте.

Например, некий Андрей Крук, судимый четыре раза, находящийся на испытательном сроке и имеющий предписание пройти лечение от алкогольной зависимости, утверждал, что работает таксистом (!!!) в Grand Takso. На суде же он пояснил, что работает "не по официальному договору".

Или же Сергей Кызродов, который ранее заявил, что нигде не работает, а на суде признался, что убирает корабли, но "это не официально".

Судья Мерле Партс сказала Eesti Ekspress, что среди тех, чьим родным языком не является эстонский, почти каждый третий говорит, что работает, но не официально.

Лгать в суде — себе же дороже


4 апреля судья Партс вела заседание по делу Александра Киудмаа, которого полицейские задержали за вождение в состоянии наркотического опьянения после употребления марихуаны. Киудмаа признал свою вину и раскаялся, но просил оставить ему водительские права.

Для этого он представил суду бумагу, что работает менеджером по работе с клиентами в предприятии Cone Center. Справку подписал некий Виталий С., менеджер отдела системного администрирования. Виталий С. также написал в защиту подсудимого, что ему нужны права, чтобы совершать поездки по работе.

На вопрос прокурора Киудмаа ответил, что зарабатывает 1200 евро в месяц, но при этом не скрывал, что работает не официально: в списке сотрудников его нет, а официально его оформят "когда-нибудь позже".

Однако судья сразу заметила нестыковку: Виталий С. в представленном суду документе подтверждает, что Киудмаа работает официально, а сам Киудмаа говорит обратное. Какое утверждение верное? Регистр показал, что Киудмаа не числится среди работников указанного в документе предприятия.

ТОП

В итоге судья обратилась в Налогово-таможенный департамент, который в свою очередь сделал запрос в предприятие Cone ­Center. Бухгалтер подтвердил, что Киудмаа не работает в их фирме, а вот Виталий С. действительно там числится, но не имеет права представлять предприятие. Кроме того сам Виталий С. утверждает, что не писал подобного письма.

А это уже означает, что суд получил подделанное письмо, с помощью которого подсудимый пытался смягчить свое наказание. Судья Мерле Партс передала дело о подделке документа в прокуратуру.

Иными словами, дорожный хулиган хотел выйти сухим из воды, но тем самым вставил сам себе палки в колеса — Пыхьяская прокуратура завела на него уголовное дело.

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