Почему никогда нельзя лгать в суде: дорожный хулиган пытался облегчить себе наказание, но сделал все в разы хуже

Райдо-Ренар Руут в феврале этого года спешил на работу и на Таллиннской кольцевой дороге начал обгонять ехавший медленнее автомобиль. Ему казалось, что он успеет обогнать и следующий автомобиль, но в это время на горизонте показался автомобиль, движущийся ему на встречу.

Вместо того, чтобы затормозить и вернуться в свою полосу, как было бы разумно сделать, Руут еще сильнее выжал педаль газа, надеясь таким образом быстрее завершить обгон.

Однако он не знал, что в движущемся ему на встречу автомобиле находились полицейские, чей радар показал, что Руут ехал со скоростью 121 км/ч при максимально разрешенных 90 км/ч.

Так как это был не первый раз, когда он нарушал ПДД, у него забрали водительские права на четыре месяца.

Зачем новый штраф, если старые не оплачены?



Руут обжаловал решение о лишении его водительских прав, попросив суд назначить ему денежное наказание. Он написал, что живет за городом и ездит на работу в Таллинн, поэтому права ему необходимы.

При этом права у него забирают уже не впервые — когда-то он их лишился, будучи еще совсем неопытным водителем. Также на его счету уйма штрафов, часть из которых не была оплачена.

"И вы хотите, чтобы вас снова наказали денежным штрафом?" — ответила на это судья Мерле Партс и пояснила, что проблема не в одних лишь неоплаченных штрафах — Руут не имеет официального дохода, а значит ему нельзя заменить наказание на штраф.