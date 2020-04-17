Почему не все продавцы носят маски? Как торговые сети защищают своих сотрудников и покупателей?

Магазины ограничивают число покупателей, уменьшая число тележек и корзинок

"Мы предполагаем, что наши клиенты следят, чтобы между ними сохранялась требуемая дистанция. Сложно контролировать людей в торговом зале по видеокамерам", - говорит руководитель по коммуникациям сети Selver Риво Вески. По его словам, ответственность за соблюдение введенного правительством правила 2+2 лежит в равной мере на всех.

Как сказала представитель Rimi Катрин Батс, в их магазинах высчитали, сколько людей может одновременно находиться в том или ином магазине сети, чтобы соблюдалось данное правило. "Частично ограничивают в магазинах число клиентов сами сотрудники или охрана. Для этого используется также сокращение числа покупательских корзин и тележек. За людьми следит в магазине персонал, но иногда неизбежно скопление людей возле прилавков с овощами и фруктами", - поясняет Батс.

"Пытаемся призывать покупателей к порядку, напоминаем об ограничениях - плакатами и информацией по внутренней радиосвязи. На прошлой неделе в магазине на улице Сыпрузе побывала с проверкой Муниципальная полиция, мы получили только слова благодарности за хорошее выполнение требований", - добавил Батс.

Постоянно контролируют число покупателей и в магазинах Prisma. "Все заведующие смен следят за посещаемостью как с использованием кассовой инфосистемы, так и визуально", - заверил глава отдела по коммуникациям Prisma Иво Рулл.

Путь покупателя размечен

Вески привел в пример опыт других стран, где практикуется тактика, когда в магазине на полу размечен желаемый маршрут покупателя. Конечно, это не всегда работает: бывает, что человек чего-то забывает и должен вернуться назад.

"Например, в нашем самом большом магазине, где одновременно могут находиться почти 250 покупателей, трудно проследить и проконтролировать соблюдение правил, для это просто не хвататет рабочей силы", - отмечает Вески и советует людям не толкаться, а выбирать другой проход между полками, если в одном месте слишком много покупетелей.

По словам Батс, для обеспечения безопасности клиентов в магазинах увеличена пропускная способность системы самообслуживания. "В многих магазинах есть ручные сканеры, которые довольно активно используются. Они позволяют еще более сократить прямые контакты", - подчеркивает она.